المحتجون الإيرانيون يستولون على أحد مقرات الحرس الثوري في أصفهان (فيديو)

تمكن محتجون إيرانيون، ليل الأحد، من الاسيتلاء على أحد المقرات التابعة لقوات الحرس الثوري في مدينة “شاهين شهر” التابعة لمحافظة “أصفهان” وسط البلاد.

وأظهر مقطع فيديو قيام المئات من المحتجين بدخول مبنى قاعدة “الإمام الحسين” التابعة للفرقة 104 من قوات “فيلق الإمام صاحب الزمان” لقوات الحرس الثوري الذي يتولى حماية “أصفهان” وسط إيران.

وكشف الفيديو عن دخول المحتجين من دون مواجهات مع القوات التي تتولى حماية هذه القاعدة والتي تضم أهم مقرات الحرس الثوري في أصفهان.

يأتي ذلك بينما يتسع نطاق الاحتجاجات، وتمتد رقعتها لتشمل أقاليم ومدنًا أوسع في إيران، وفقًا لمتابعين ونشطاء إيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي التي تواجه تضييقًا شديدًا من قِبل السلطات الإيرانية.

وأقدم محتجون إيرانيون، مساء الأحد، أيضا، على إحراق الحوزة العلمية في “تركستان” بمحافظة “قزوين”، في لطمة رمزية لرجال الدين “الملالي” ومؤسستهم الدينية الحاكمة.

ووصلت الاحتجاجات إلى مهد ثورة الخميني في “نجف آباد”، حيث جاب المحتجون الشوارع الرئيسة للمدينة التابعة لمدينة “أصفهان” والمعروفة تاريخيًا بـ “عاصمة الحكم الصفوي”.

وكانت الاحتجاجات اندلعت بإيران في 28 كانون أول/ ديسمبر الماضي في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان، احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية وغلاء الأسعار والتضخم والبطالة.