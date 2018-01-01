سقوط قذيفة صاروخية داخل إسرائيل مصدرها غزة

سقطت قذيفة صاروخية، اليوم الإثنين، في منطقة مفتوحة (غير سكنية) من مدينة أشكول جنوبي إسرائيل، أطلقت من قطاع غزة، حسب الجيش الإسرائيلي.

وفي بيان صحفي، قال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال: “قبل قليل أطلقت قذيفة صاروخية من غزة وسقطت في منطقة مفتوحة في الأراضي الإسرائيلية، دون وقوع إصابات أو أضرار”.

وليلة السبت الماضي، أغارت طائرات حربية إسرائيلية على برج مراقبة يتبع فصائل المقاومة الفلسطينية، شرق مدينة رفح، جنوبي غزة، بحسب مصدر أمني، وشهود عيان.

وبين الفينة والأخرى، يجري تسجيل حوادث لسقوط قذائف صاروخية مصدرها غزة على جنوبي إسرائيل، وهو ما ترد عليه الأخيرة بقصف مناطق في القطاع.