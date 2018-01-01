شاهد بالفيديو.. أبرز تطورات الاحتجاجات الشعبية في إيران

لا تزال الاحتجاجات الشعبية في إيران على أشدّها، وهي تدخل يومها الخامس؛ حيث بدأت بمطالبة المتظاهرين في تحسين أوضاعهم المعيشية، قبل أن يرتفع سقف المطالب برفع شعارات سياسية تنتقد أعلى هرم في السلطة التي تحكم البلاد منذ أربعة عقود.

وشهد اليوم الإثنين عدة مظاهرات للشبان الغاضبين على الواقع المعيشي، وانشغال النظام الإيراني بالتدخلات في دول خارجية، وهو ما ركّزت عليه شعارات المحتجين في الأيام الماضية.

وقالت تقارير إعلامية نقلًا عن ناشطين، إن مدينة نور آباد في محافظة لرستان شهدت مقتل ثلاثة وجرح 9 آخرين.

وأعلن حاكم محافظة آراك وسط إيران “سيد علي أغا زاده”، الاثنين، عن إصابة 12 شرطياً في المحافظة خلال اشتباكات مع من وصفهم بـ”مثيري الشغب”.

وقال أغا زاده في تصريح لوكالة أنباء “آفتاب” الإيرانية، إن “اشتباكات حدثت في الليلة الماضية مع مثيري الشغب اسفرت عن اعتقال 100 شخص في محافظة آراك وإصابة 12 من رجال الشرطة بجروح”.

وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد الاحتجاجات في العاصمة الإيرانية طهران، ومحافظتي كرمنشاه والأحواز العربية، حيث وثّق المتظاهرون حدة القمع الذي يتعرّضون له من قوات الأمن.

وفي كرمنشاه أظهر مقطع فيديو احتراق مركز شرطة، فيما يعتقد المتظاهرون أن ذلك جزء من استراتيجية الأمن لتوريطهم، وتشويه مطالبهم التي يصفونها بالمشروعة.

این تصاویر که گفته می‌شود آتش زدن کانکس پلیس در #کرمانشاه است در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است pic.twitter.com/Dxbv8NxOli — BBC Persian (@bbcpersian) January 1, 2018

وشهدت مدينة أردبيل، التي تقع على الحدود مع أذربيجان مظاهرات صاخبة، تبادل فيها المتظاهرون وقوات الأمن عمليات الكر والفر، وسط ارتفاع أصوات المحتجين، وتنديدهم بممارسات النظام الإيراني.

#إيران | متظاهرون يرددون هتافات ضد النظام في مركز محافظة أردبيل قبل قليل pic.twitter.com/5jxPz5an6q — الشرق الأوسط – إيران (@aaa_iran) January 1, 2018

وعرف شمال طهران أبرز الاحتجاجات، حيث تظهر الفيديوهات المسرّبة شراسة التظاهرات، التي يتوقع مراقبون أنها مرشحة للتفاقم، وسقوط المزيد من القتلى على يد قوات الأمن، الذين تكرّرت مطالبات المسؤولين لهم في التدخل بحزم لردع المحتجين.

وانطلقت وسط طهران تظاهرة جديدة مساء اليوم، فيما انتشرت صور لسيارات محترقة على وسائل اعلام محلية، وسط تقارير عن تواجد مكثف للشرطة في الشارع.