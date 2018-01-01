النظام الإيراني يعتقل 1000 شخص خلال الاحتجاجات الشعبية

يشن النظام الإيراني حملة اعتقالات عشوائية، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية، التي تدخل يومها الخامس، وشملت الاعتقالات حتى الآن، مالا يقل عن 1000 شخص، بحسب مصادر في المعارضة الإيرانية.

ونقل مجلس المقاومة الإيرانية عن مساعد الشؤون الأمنية في قائم مقامية طهران، تأكيد اعتقال حوالي 200 شخص، في تجمعات اليوم الثالث للاحتجاجات، في حدود ساحة انقلاب وساحة مصدق.

من جهة أخرى، قال علي آزاده حاكم محافظة “مركزي”، في مقابلة يوم أمس الأحد، إن “السلطات اعتقلت أكثر من 100 شخص، شاركوا في أعمال التخريب، ونعتقد أننا سنستطلع ونعتقل المزيد من المهاجمين، حسب المعلومات التي سنحصل عليها”، وفق قوله.

وذكرت وكالة أنباء مهر الحكومية، أن النائب العام في مدينة كاشان، أعلن اعتقال أعداد تتراوح بين50 و60 شخصًا؛ شاركوا في تجمعات “غير قانونية”، في مدينة كاشان، مهددًا بالقول: “سيتم التعامل القانوني والجدي مع أي نوع من التجمعات غير القانونية، والأفراد المشاغبين في كاشان. وأن مأموري حفظ النظم، سيتعاملون مع أي تجمع غير مرخص به، تعاملًا قهريًا وقانونيًا”.

كما أفادت وكالة أنباء تسنيم لقوات القدس، نقلًا عن علي رضا رادفر، مساعد محافظة أذربايجان الغربية، في الشؤون السياسية والأمنية، اعتقال 10 أشخاص.

وفي ذات السياق، قال العقيد عبدالله زاده باشاكي، قائد قوى الأمن في قضاء رباط كريم، حسب وكالة أنباء إيلنا الحكومية: إنه تم اعتقال 11 شخصًا، الليلة الماضية.

ودعت المقاومة الإيرانية، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى “عدم اتخاذ اللامبالاة تجاه القمع الوحشي للمتظاهرين العزل، والقيام بإجراءات عملية فاعلة؛ لمواجهة هذه الممارسات في أعمال القتل والقمع”.