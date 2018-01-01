متظاهرون في إيران يوثقون اعتداء الأمن على الممتلكات الخاصة (فيديو)

وثّق متظاهرون في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ الخميس الماضي اعتداء رجال الأمن على بعض الممتلكات الخاصة، في عدة مدن تعمها الفوضى؛ بسبب مطالب الإيرانيين بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية.

وقال محتجون إن رجال الأمن يعبثون بالممتلكات الخاصة للمواطنين لتوريط المتظاهرين، وتشويه أسلوبهم في الاحتجاج.

وتظهر مقاطع مصورة رجال الأمن وهم يعتدون على بعض الممتلكات العامة والخاصة، ويكسرون زجاج السيارات المركونة في الشوارع.

وتتالت تصريحات المسؤولين الإيرانيين منذ اندلاع الاحتجاجات التي تدخل يومها الخامس، محملة المتظاهرين مسؤولية الاعتداء على الممتلكات، وأن هدفها الشغب والتخريب.