إيران… لجنة الأمن القومي في البرلمان تعقد اجتماعًا طارئًا مع استمرار الاحتجاجات لليوم الخامس(صور)

عقدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، والمستمرة لليوم الخامس على التوالي في أنحاء إيران، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد المالي وحل مشكلتي الفقر والبطالة.

وانعقد الاجتماع بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني، وكبار القادة والمسؤولين في أجهزة الشرطة والاستخبارات والحرس الثوري، وترأسه رئيس اللجنة علاء الدين بروجردي، وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية.

ووصفت وكالات الأنباء الإيرانية الاجتماع بـ”الاستثنائي” وبأنه يهدف إلى “دراسة الأوضاع الأخيرة التي تشهدها البلاد”.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس قوى الأمن في طهران، محسن نسج همداني، في تصريح لوكالة أنباء “إيلنا”، إن “تصريحات الرئيس حسن روحاني اليوم تعبّر عن تنفيذ القانون وفرض السيطرة للحفاظ على هيبة الدولة والنظام”.

وأضاف نسج همداني أنه “تم إبلاغ كبار المسؤولين في وزارة الداخلية (التي تتولّى حاليًا مواجهة المحتجين) لاتخاذ الإجراءات ضد المخربين والمندسّين في الاحتجاجات واعتقالهم”.

وعن عدد المعتقلين المتظاهرين في عموم إيران، قال نسج همداني إننا “ننتظر التقارير والإحصائيات الرسمية من قبل مقرات وزارة الداخلية في عموم البلاد”.

وكان الرئيس حسن روحاني دعا في تصريحات سابقة اليوم الإثنين، إلى مواجهة متظاهرين “ردّدوا شعارات معادية للنظام.”

وقلّل روحاني، أثناء اجتماعه برؤساء اللجان التخصصية في البرلمان، من أهمية الأحداث التي تشهدها البلاد، وأكد أن إيران ستتجاوز هذه المرحلة.

وقال روحاني في خطاب ألقاه حول الاحتجاجات إن “هذه الأحداث لا أهمية لها، والشعب الإيراني شهد الكثير منها وتجاوزها بسهولة”، مضيفًا أن “المسألة باتت اليوم تمس النظام والثورة والمصالح الوطنية والأمن القومي واستقرار إيران والمنطقة”.