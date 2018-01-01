اعتقال عشرات المتظاهرين في مدينة “كاشان” وسط إيران

اعتقلت السلطات الإيرانية الاثنين، 60 متظاهرًا شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مدينة “كاشان” التابعة لمحافظة “أصفهان” وسط إيران، وفق ما أعلن المدعي العام في المدينة.

وقال المدعي العام محمد تكبير كو في تصريحات صحفية لوكالة أنباء “مهر” شبه الرسمية، إنه “تم القبض على نحو 60 شخصًا في تظاهرات كاشان غير القانونية”، مشيرًا إلى أن “هذه التجمعات ألحقت أضرارًا كبيرة في الممتلكات العامة”.

وزعم تكبير كو أن “الشعب الإيراني واضح جدًا ومتعمق وليس لديه مشكلة في النظام، لكن بعض الناس بسبب تأثير وسائل الإعلام الأجنبية ينشرون هذه المشاكل، وشعبنا يختلف عن هؤلاء الناس”.

واعتبر المسؤول الإيراني أن “بعض المراهقين والشباب من الممكن أن يشاركوا في هذه التظاهرات غير المرخصة دون علم مسبق منهم”، داعيًا الإيرانيين إلى “عدم التأثر والاستماع إلى وسائل الإعلام الأجنبية”.

وأفاد أحدث تقرير صدر اليوم الاثنين حول آخر التطورات في إيران، بأن الاعتقالات في تزايد عقب اندلاع الاحتجاجات على الأوضاع في البلاد، حيث تجاوز عدد المعتقلين 300 معتقل.