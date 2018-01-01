واشنطن: ندعم حق الشعب الإيراني بالتعبير عن نفسه

أعربت الإدارة الأمريكية عن دعمها “حق الشعب الإيراني في التعبير عن نفسه بطرق سلمية”، في معرض تعليقها على الاحتجاجات المستمرة في إيران.

وشدد بيان صادر عن المكتب الإعلامي في البيت الأبيض، اليوم الاثنين، على “حق الشعب الإيراني بأن يُسمع صوته”.

ودعا البيان “جميع الأطراف إلى حماية حق التعبير عن النفس بطرق سلمية، وتجنب كل تصرف من شأنه وضع قيود على هذا الحق”.

وأمس الأول السبت، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، معلقًا على الاحتجاجات التي تشهدها إيران، إن “الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، وسيأتي اليوم عندما يواجه الشعب الإيراني خياراته”.

بدورها، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن بلادها تتابع المظاهرات المناوئة للحكومة في إيران عن كثب، مؤكدة تنديدها باعتقال السلطات بعض المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

والخميس الماضي، بدأت مظاهرات في مدينتي مشهد وكاشمر، شمال شرقي البلاد، احتجاجًا على غلاء المعيشة، وامتدت لتشمل مناطق مختلفة من البلاد، من بينها العاصمة طهران.

وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل اثنين من المتظاهرين، غربي البلاد، بينما أعلن نائب محافظ طهران، علي أصغر ناصر بخت، أمس الأحد، أن السلطات الإيرانية أوقفت في العاصمة طهران نحو 200 من المحتجين على غلاء المعيشة.