زعيم كوريا الشمالية يدعو بلاده لتعزيز إنتاج الرؤوس النووية والصواريخ البالستية

المصدر: أ.ف.ب

دعا الزعيم الكوري الشمالي الاثنين في رسالته لمناسبة العام الجديد، بلاده الى تعزيز انتاج الرؤوس النووية والصواريخ البالستية، ما يظهر عزمه على تحقيق طموحاته العسكرية رغم المعارضة الدولية.

وعززت بيونغ يانغ بشكل ملحوظ جهودها خلال العام الماضي لتطوير برنامجيها النووي والبالستي المحظورين، بالرغم من العقوبات المتعددة التي تفرضها الامم المتحدة واللغة العدائية المتزايدة من جانب واشنطن.

وقال كيم جونغ-اون في رسالته السنوية الى الامة “علينا انتاج كميات كبيرة من الرؤوس النووية والصواريخ وتسريع نشرها”.

واضاف “الزر النووي موجود دائما على مكتبي. على الولايات المتحدة ان تدرك ان هذا ليس ابتزازا، بل الواقع”، مكررا التشديد على ان بلاده باتت قوة نووية.

واكد كيم جونغ-اون ان كوريا الشمالية “قادرة على مواجهة اي تهديد نووي من الولايات المتحدة وهي تملك (قوة) ردع قوية تستطيع منع الولايات المتحدة من اللعب بالنار”.