الكرملين: روسيا مستعدة للوساطة بين واشنطن وبيونغ يانغ

أعلنت الرئاسة الروسية “الكرملين“، الثلاثاء، استعداد موسكو لتأدية دور الوسيط بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، إذا رغب الطرفان في ذلك.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، قوله إنه “لا يمكن لأي طرف الوساطة إلا بموافقة طرفي الأزمة”.

وأضاف بيسكوف أن “مساعي بلاده تأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة”.

والجمعة الماضية، اعتمد مجلس الأمن الدولي، قرارًا بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب استمرار برامجها النووية والباليستية.

ويوسّع القرار الجديد، الذي أعدته واشنطن، من دائرة العقوبات الدولية المفروضة بالفعل على كوريا الشمالية منذ 2006، ليضيف إليها حظرًا على وارداتها النفطية التي تبلغ 525 ألف طنٍ سنويًا.

ولاحقًا، استنكرت بيونغ يانغ، العقوبات الجديدة المفروضة، معتبرةً إياها عملًا من أعمال الحرب.

ويفرض مجلس الأمن الدولي، عقوبات اقتصادية وعسكرية على كوريا الشمالية، بموجب 8 قرارات اتخذها منذ 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.

ونفذت كوريا الشمالية، آخر تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.