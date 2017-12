الأكراد يصعدون احتجاجاتهم في إيران والسلطات تدفع بقواتها لقمع المتظاهرين (صور وفيديو)

تصاعدت الاحتجاجات في العاصمة الإيرانية طهران، مساء الأحد، وكانت شرارة تلك الاحتجاجات قد انطلقت قبل موعدها وبدأت من مدينة “بانه” بأقليم كردستان شمال البلاد.

وأفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المتظاهرين قذفوا الحجارة تجاه مبانٍ حكومية، وأشعلوا إطارات السيارات وأطلقوا شعارات ضد النظام، فيما اشتبك بعض المتظاهرين مع قوات الأمن التي فرقتهم بالقوة.

وخرج المئات من المتظاهرين إلى وسط طهران ومناطق أخرى حولها لاستكمال التظاهرات، التي بدأت قبل أيام احتجاجًا على الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي في البلاد.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو وصورًا قالوا إنها لمظاهرات تجري حاليًا إلى جانب العاصمة في مدن “شهريار” و”بانه” و”دورود” وحول مفترق “ولي عصر” وميدان “انقلاب” وميدان “ونك” وغيرها من المناطق.

وأشار الناشطون إلى أن قوات الأمن واجهت المتظاهرين وحاولت تفريقهم في “دورود” بواسطة قنابل الغاز المسيلة للدموع، كما انتشرت أرتال من قوات مكافحة الشغب في “همدان” وتصدت للمتظاهرين.

وأطلق المتظاهرون في غالبية المدن شعارات تدعو لإسقاط النظام، ومزقوا صور المرشد الأعلى علي خامنئي، بعدما انطلقت في بدايتها للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وللتنديد بالفساد المستشري في البلاد.

