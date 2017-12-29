احتجاجات بعدة مدن إيرانية ضد “الغلاء”.. والنظام يعلن حالة التأهب القصوى (فيديو وصور)

قال عضو اللجنة الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، موسى إفشار، إنه “خوفًا من استمرار الانتفاضة لأهالي مشهد، أعلن نظام الملالي، حالة التأهب القصوى (الحمراء)”.

وأضاف، أن رسالة نصية عبر الهواتف، أرسلت إلى جميع المنتسبين لقوات الأمن الداخلية، تطلب منهم الحضور بزيهم العسكري إلى مراكزهم حالًا.

وأكد إفشار، في تصريح صحفي حول “انتفاضة لا للغلاء”، أنه إضافة إلى مدينة مشهد، دعا مواطنون في كثير من المدن الإيرانية، للخروج إلى الشوارع؛ تضامنًا مع أهالي مشهد ومحافظة خراسان.

وتابع، “تم تحديد، اليوم الجمعة، موعدًا بالتزامن لانطلاق المظاهرات في كل من: مدن طهران العاصمة ورشت، وساري، وقم، وتبريز، وأوروميه، وكرمانشاه، وهمدان، وخرم آباد، وقوجان؛ احتجاجًا على الغلاء والظلم والبطالة”.