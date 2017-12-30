بالفيديو.. محتجون يمزقون صورة خامنئي في ساحة آزادي وسط طهران

أنزل محتجون إيرانيون السبت، صورة المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي في ساحة «آزادي» وتمزيقها قبل أن تطلق قوات القمع الغاز المسيل للدموع في محاولة منها لتفريق المحتجين.

وتشهد الاحتجاجات ضد النظام الإيراني تصاعدا في وتيرتها وفي مطالبها، إذ بدات بمطالب معيشية واقتصادية، وفي يومها الثالث شهدت مطالب سياسية، انتقدت تدخلات النظام في الصراع الدائر في سوريا ورددت شعارات تهاجم حزب الله.

وفي وقت سابق السبت أكد موقع “آمد نيوز” المقرب من المعارضة الإيرانية، اليوم السبت، أن أربعة متظاهرين قتلوا في مواجهات مع القوات الأمنية في مدينة “درود” التابعة لمحافظة لرستان غرب إيران.

وأوضح الموقع نقلًا عن مصادر خاصة أن “محمد جوباك، ومحسن ويرايشي، حسين رشنو، وحمزة لشني، من أهالي مدينة درود لقوا مصرعهم، خلال تظاهرات حاشدة انطلقت مساء اليوم السبت في المدينة”.

وقالت المصادر إن “قوات الأمن فتحت النار على المحتجين الذين رفضوا الإنسحاب”، مشيرة إلى أن “المتظاهرين هاجموا أحد المباني الحكومة وأشعلوا النار فيه بعد مقتل أربعة متظاهرين”.

وفي محاولة منه لكبح جماح الاحتجاجات كتب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي في صفحته على تويتر مخاطبا مؤسس شبكة تلغرام: «قناة تلغرام تبث الكراهية وتحث المواطنين على استخدام الكوكتيل مولوتوف وأن يتسلحوا ليوتروا الوضع في المجتمع. حان الوقت أن يتوقف هكذا تشجيعات من قبل تلغرام».

بدوره كتب عميد الحرس الثوري وسكرتير مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضايي «مشكلة الغلاء وتحدي المؤسسات المالية والائتمانية تشكل أمرا خطيرا… في كل احتجاج يمكن أن يدخل المنافقون وأصحاب الفتنة ولكن المواطنين لا يرددون شعاراتهم. ويقتضي في المقابل أن يعالج رجال الحكومة والمجلس المشكلات، ولا يمكن بالكلام التعويض عن عدم الكفاءات».