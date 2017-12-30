روحاني يطالب خامنئي باعتقال نجاد بسبب دعمه للاحتجاجات الأخيرة في البلاد

كشف مسؤول مقرب من التيار الإصلاحي في إيران، السبت، عن أن الرئيس حسن روحاني رفع طلبًا للمرشد علي خامنئي، يطالبه فيه بإلغاء عضوية الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، في مجلس تشخيص مصلحة النظام، تمهيدًا لاعتقاله؛ بسبب دعمه للاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وقال رجل الدين الإيراني المقرب من الإصلاحيين، محسن غرويان، لموقع “نامه نيوز” الإخباري: إن “روحاني رفع طلبًا، في وقت متأخر من مساء الجمعة، للمرشد علي خامنئي يطالبه فيه بإنهاء عضوية محمود أحمدي نجاد بمجلس تشخيص مصلحة النظام، تمهيدًا لاعتقاله”.

وحسب غرويان، فإن “روحاني أكد للمرشد خامنئي على أن أحمدي نجاد يقف وراء الاحتجاجات في البلاد”، مطالبًا نجاد “بإنهاء خلافاته مع رئيس مجلس القضاء، صادق لاريجاني، بعيدًا عن تحشيد الشارع ضد الدولة والنظام”.

وعيّن خامنئي في 5 آب/أغسطس من عام 2013، الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد عضوًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام.