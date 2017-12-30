إغلاق قناة آمد نيوز الإخبارية في إيران لتغطيتها الاحتجاجات الشعبية

أغلقت وزارة الاتصالات الإيرانية اليوم السبت قناة “آمد نيوز” على التلغرام، بعد قيامها بتغطية الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تشهدها إيران.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية: “إن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد جواد آذري جهرمي، تمكن من إقناع مؤسس تطبيق التلغرام بافيل دوروف، بإغلاق قناة آمد نيوز، بتهمتة التحريض على الكراهية وتشجيع العنف”.

وقال الوزير جهرمي إنه “تواصل بشكل مستمر مع مؤسس تطبيق تلغرام وتمكن من إقناعه بأن قناة آمد نيوز تعمل على إطلاع المحتجين على استخدام وصناعة المولوتوف والزجاجات الحارقة، لاستخدامها ضد القوات الأمنية”.

وبلغ عدد متابعي قناة آمد نيوز نحو مليون ونصف شخص، بسبب تغطيتها المتواصلة للاحتجاجات، وكانت السلطات قد حجبت موقعها الإلكتروني منذ نحو سنة ونصف، بسبب كشفه معلومات عن الفساد المالي في إيران.

وتقول وزارة الاتصالات الإيرانية: إن مستخدمي تطبيق تلغرام داخل البلاد وصل إلى أربعين مليونًا.