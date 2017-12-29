المظاهرات مستمرة في إيران.. ورجوي تقول: “ديكتاتورية الملالي الفاسدة آيلة للسقوط” (فيديو)

لا تزال المظاهرات الإيرانية مستمرة احتجاجًا على سياسات الحكومة الاقتصادية وغلاء الأسعار وارتفاع نسب البطالة.

ودعت “مريم رجوي” رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، في بيان اليوم الجمعة عموم المواطنين -لاسيما الشباب والنساء- في عموم البلاد إلى الالتحاق بانتفاضة “لا للغلاء”، وقالت:”لا شك أن ديكتاتورية الملالي الفاسدة والآيلة للسقوط ستُهزم مقابل الاتحاد والتضامن الوطني، والمقاومة والصمود، واستمرار انتفاضتكم العادلة”.

وحيّت “المواطنين الأبطال في كرمانشاة وغيرها من المدن الذين انتفضوا اليوم بشعارات إمّا الموت، وإمّا الحرية، والموت لروحاني، والموت للديكتاتور، وليطلَق سراح السجين السياسي”، أثناء احتجاجاتهم على الغلاء، والفقر، والفساد.

وقالت رجوي:”يوم أمس مشهد، واليوم كرمانشاة، وغدًا عموم إيران، هذه الانتفاضة تمثل ناقوس إسقاط ديكتاتورية الملالي الفاسدة تمامًا، وبزوغ الديمقراطية، والعدالة، والسلطة الشعبية”.

وأضافت:”أن سجل أربعة عقود من حكم الملالي ليس فيه إلا الغلاء، والفقر، والفساد، والتعذيب والإعدام والقتل، وإشعال الحروب، والقسم الأعظم من ثروات الشعب -ومنها الأرصدة المفرج عنها جراء الاتفاق النووي- تُصرف في ماكنة القمع والكبت، وتصدير الإرهاب، وإثارة القلاقل والحروب، أو يتم نهبها من قبل قادة النظام، وإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدّين هو أول خطوة للخروج من الأزمة التي تتصاعد يوميًا”.

وتابعت:”لا مستقبل لنظام الملالي، والرهان عليه محكوم عليه بالفشل، وحان الوقت لكيلا يربط المجتمع الدولي مصيره بهذا النظام، وأن يعترف بمقاومة الشعب الإيراني التي تعمل على إسقاطه”.

وكانت الشرطة الإيرانية قد فرقت اليوم الجمعة متظاهرين كانوا يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة في مدينة كرمنشاة غرب البلاد، وذلك بعد يوم على احتجاجات في مشهد ضد سياسات طهران.

وندّد المحتجون أيضًا بسياسية إيران بالتدخل في الأراضي الفلسطينية، وسوريا ولبنان، وقالوا إنه سيكون من الأفضل لحكومة طهران أن تدرس مصالح الإيرانيين الذين يعانون جراء تلك السياسيات.

وحذّر مسؤولو الأمن في إيران اليوم الجمعة محتجين من تنظيم مظاهرات أخرى بعد يوم من اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في إقليم خراسان رضوي شمال شرق البلاد.