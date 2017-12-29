فرنسا تعتقل شخصين خططا لتنفيذ هجومين في باريس وليون

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، الخميس، أن فرق الاستخبارات في البلاد، تمكنت من إلقاء القبض على شخصين أحدهما سيدة، كانا يستعدان لتنفيذ هجومين في العاصمة باريس، ومدينة ليون.

وألقي القبض على المتهمين، الأسبوع الماضي، حيث كانا يروجان لتنظيمات متشددة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكانا على اتصال بقياديين في تنظيم داعش، بحسب صحيفة “لو فيغارو”.

ولم تقدم الصحيفة مزيدًا من التفاصيل حول كيفية القبض على المتهمين، ولا كيفية استعدادهما لتنفيذ الهجومين.

وفي سياق متصل أعلنت قناة “بي إف إم” الإخبارية الفرنسية، الخميس، أن ألفًا و186 شخصًا، من بينهم 500 طفل انضموا من فرنسا لتنظيم داعش في سوريا والعراق، خلال الفترة من 2014 حتى الآن.

ولفتت القناة إلى أنه عاد للبلاد 302 شخص، بينهم 68 سيدة، و58 طفلًا.

يشار إلى أن فرنسا أعلنت حالة الطوارئ، عقب هجمات شهدتها باريس، في 13 نوفمبر/ تشرين الأول عام 2015، أسفر عن مقتل 130 شخصًا.

وتم إلغاء حالة الطوارئ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لكن التعديلات التي أجريت على قانون مكافحة الإرهاب، وغيرها من الإجراءات التي نصت عليها الطوارئ، ظلت سارية المفعول.

وبحسب تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، تم منح العديد من مهام السلطات القضائية، للسلطات المحلية في الولايات المختلفة.