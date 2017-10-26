هل أرسلت فرنسا معونات مالية لتنظيم “داعش” بـ”الخطأ”؟

كشفت صحيفة فرنسية، أن مواطنين فرنسيين كانوا يتقاضون معونات اجتماعية من الدولة، أثناء قتالهم بصفوف تنظيم “داعش” المتشدد في كل من سوريا والعراق.

وذكرت صحيفة “لو فيغارو”، يوم الخميس، أن “20 % من الفرنسيين المنضمين إلى داعش، حصلوا على المعونات الاجتماعية من فرنسا ، كما أنهم استمروا بالحصول على تلك المعونات رغم تواجدهم بسوريا والعراق”.

وأوضحت أن “الحصول على تلك المعونات في الظروف العادية يتطلب حضور المعني شخصياً وإبراز هويته، إلا أنه تبيّن أن أقرباء المتطرفين كانوا يحصلون على تلك المعونات بطرق مختلفة، ويرسلونها إليهم”.

ولفتت الصحيفة، إلى أن “تلك المساعدات كانت تصل إلى المتشددين عبر التحويل”.

وبينت أن “420 عملية تحويل مالي جرت في 2016، والقوات الأمنية رصدت 190 شخصاً قاموا بهذه التحويلات”.

وأشارت لوفيغارو، إلى أنه “يُعتقد أن نحو مليوني يورو، تم إرسالها من البلاد إلى المتشددين الفرنسيين المنضمين لداعش”.

وأوضحت أن “هؤلاء الأشخاص لم يكن لديهم أي دخل أثناء الحرب في العراق وسوريا غير تلك المعونات”.

وأفادت الصحيفة أن “الشرطة الفرنسية زوّدت مؤسسات البلاد المعنية، بقائمة تتضمن أسماء الأشخاص الذين يقومون بالحصول على المعونات الاجتماعية ومن ثم إرسالها إلى المتطرفين في سوريا والعراق”.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن 700 فرنسي انضموا إلى صفوف “داعش”، عقب الهجمات التي ضربت فرنسا في 2015، فيما وصل عدد المنظمين من أوروبا نحو 3 آلاف شخص.