استمرار الاحتجاجات بإيران واعتقالات في صفوف المتظاهرين

أعلن حاكم مدينة مشهد شمال شرق إيران، محمد رحيم نوروزيان، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على عدد من المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، صباح الخميس، تنديدًا بالأوضاع المعيشية والفساد في البلاد.

ووصف نوروزيان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إيرانية، “الاحتجاجات التي شهدتها مدينة مشهد غير قانونية وتم القبض على عدد من المشاركين فيها”.

وأكد حاكم مشهد، مركز محافظة خراسان، أن التجمع كان تحت السيطرة ولم يكن هناك حدث خاص.

وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع، الخميس، في مدن مشهد ونيشابور وبيرجند وكاشمير في مقاطعة خراسان، في مظاهرات مستمرة احتجاجًا على ارتفاع الأسعار والفساد.

وقد لوحظ معظم المسيرات الضخمة في مشهد، وهي واحدة من المدن المقدسة لدى الشيعة، حيث عبّر المحتجون عن غضبهم ورفعوا شعارات ضد الحكومة والرئيس حسن روحاني.