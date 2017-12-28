قرقاش يعلّق على الاحتجاجات في إيران

اعتبر وزير الشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش أن الاحتجاجات التي شهدتها مدن إيرانية اليوم الخميس، تمثّل فرصة لـ”المراجعة العاقلة وتغليب مصلحة الداخل على مغامرات طهران العربية”.

وأضاف في تغريدة له على موقع ” تويتر” أن” مصلحة المنطقة وإيران في البناء الداخلي والتنمية لا استعداء العالم العربي”.

وخرج الآلاف في عدة مدن إيرانية باحتجاجات، اليوم الخميس، وهتفوا بشعارات ضد النظام، بما في ذلك الرئيس حسن روحاني، خاصة في مدينة مشهد، شمال شرق البلاد، حيث شهدت المظاهرات هتافات غاضبة من قبيل “الموت للديكتاتور” و “الموت لروحاني”.

وهتف المتظاهرون أيضًا ” اترك سوريا، فكّر بحالنا ” و ”لا غزة ولا لبنان، أفدي روحي لإيران”.

وخرجت احتجاجات مماثلة في مدن يزد ونيشابور وشاهرود وكاشمر أيضًا.