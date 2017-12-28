بوتين: انفجار سان بطرسبرغ “عمل إرهابي”

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن انفجار سان بطرسبورغ الناجم عن عبوة يدوية الصنع في متجر، أمس الأربعاء، “عمل إرهابي”، أدى إلى إصابة 13 شخصًا بجروح.

وقال بوتين، في كلمة ألقاها في أثناء حفل لتوزيع الأوسمة على العسكريين الروس الذين شاركوا في العملية العسكرية في سوريا: “بالأمس تم تنفيذ عمل إرهابي في سان بطرسبورغ”.

وكانت “اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب” أعلنت أن انفجار متجر في مدينة سان بطرسبورغ سببه عبوة يدوية الصنع وضعت في قسم إيداع الأمتعة.

وأسفر الانفجار، الذي وقع في متجر في سان بطرسبورغ، شمال غرب روسيا، عن جرح 13 شخصًا بحسب حصيلة جديدة، نشرتها السلطات الروسية، اليوم الخميس.

وأعلنت اللجنة الوطنية في بيان أن “عبوة ناسفة محفوظة في إحدى خزائن قسم إيداع الأمتعة انفجرت” في السوبرماركت التابع لسلسلة “بيريكريوستوك”، مضيفة أنها كانت “توازي 200 غ من مادة التي أن تي”.

وأضاف البيان، أن اللجنة تنسق التحقيق، فيما أكد المحققون في أعقاب الانفجار عدم استبعاد أي فرضية، ولو أنهم لم يبدأوا رسميًا إجراءً متصلًا بهجوم إرهابي.

وأعلنت لجنة التحقيق المكلفة بالقضايا الرئيسة، أمس الاربعاء، عن فتح تحقيق في “محاولة قتل”.

من جهة أخرى، بث موقع “فونتانكا” الإخباري المحلي صورًا من كاميرات مراقبة المتجر وقدمها على انها للمنفذ المفترض.

وبدا في الصور الأولى رجل يرتدي سترة خضراء بقلنسوة ويحمل حقيبة ظهر فاتحة اللون، بدا ثقل وزنها واضحًا، قبل أن يظهر لاحقا مغادرًا المتجر بلا حقيبة، على ما أوضح الموقع.

واستهدف تفجير في نيسان/أبريل مترو سان بطرسبورغ العاصمة السابقة للقياصرة في روسيا؛ ما اسفر عن سقوط 14 قتيلا وعشرات الجرحى.

وتبنى المسؤولية عن التفجير مجموعة مرتبطة بتنظيم “القاعدة” وقالت إنها “رسالة إلى البلاد المنخرطة في الحرب ضد المسلمين”.