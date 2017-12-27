انفجار بمركز تجاري في سان بطرسبورغ الروسية (فيديو)

أصيب 10 أشخاص بجروح جراء انفجار وقع في مركز “غيغانت هول” التجاري، بمدينة سان بطرسبورغ الروسية، مساء الأربعاء، وفق ما أعلنت هيئة الطوارئ في المدينة.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصدر في الهيئة أن 4 أشخاص نقلوا إلى مستشفى بالمدينة لتلقي العلاج، في حين لا يزال 6 آخرون قيد المعاينة من قبل الأطباء.

وذكر مصدر في هيئة التحقيق الروسية أن سبب التفجير عبوة ناسفة تحتوي على قطع معدنية تعادل قوتها 200 غرام من مادة “TNT” شديدة الانفجار، ولم يسفر التفجير عن حريق أو يؤدي إلى أضرار مادية في المركز التجاري.

وأكد المصدر ذاته أنه لا مؤشرات على دوافع إرهابية للتفجير، ولم تذكر تفاصيل أخرى، فيما شرعت السلطات في التحقيق لمعرفة ملابسات التفجير.