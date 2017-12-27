تركيا تعتقل 54 موظفًا سابقًا بجامعة بسبب غولن

ذكرت وكالة أنباء الأناضول، اليوم الأربعاء، أن الشرطة اعتقلت 54 من موظفي جامعة أُغلقت بعد محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي، وتتهم السلطات رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبيرها.

وقالت الوكالة، إن لدى الشرطة أوامر باعتقال 171 أكاديميًا وموظفًا من جامعة الفاتح المغلقة بإسطنبول باعتبارهم على صلة وثيقة بكولن، بينما ينفي رجل الدين أي تورط في محاولة الانقلاب التي حدثت يوم الـ 15 من يوليو/ تموز 2016.

وأُغلقت الجامعة بموجب مرسوم أعقب محاولة الانقلاب. وقالت وكالة الأناضول، إنه تم اكتشاف أن العاملين بالجامعة يستخدمون تطبيق (بايلوك) للرسائل النصية المشفرة، الذي تقول الحكومة إنه “شائع الاستخدام بين أنصار كولن”.

ومنذ محاولة الانقلاب تم سجن أكثر من 50 ألف شخص بانتظار المحاكمة، بينهم موظفون حكوميون وأفراد أمن، كما جرى وقف أو فصل نحو 150 ألف شخص من وظائفهم.