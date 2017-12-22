تركيا تأمر باعتقال 16 ضابطًا بالجيش في تحقيق متصل بغولن

قال الموقع الإلكتروني لصحيفة “حريت” التركية، اليوم الجمعة، إن السلطات أصدرت أمرًا باعتقال 7 ضباط برتبة كولونيل، و9 برتبة ليفتنانت كولونيل، في تحقيق متصل بشبكة الداعية فتح الله غولن، المقيم بالولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة، بالتخطيط لمحاولة انقلاب وقعت في العام الماضي.

وذكرت الصحيفة أن التحقيق، الذي يركز على العاصمة أنقرة، ويشمل 9 أقاليم، يستهدف ضباطًا يعملون في قوات الدرك التركية، التي تتولى مسؤولية الأمن في المناطق الريفية، فيما نشرت وسائل إعلام أخرى تقارير مماثلة.

وألقت السلطات التركية القبض على أكثر من 50 ألف شخص، من بينهم رجال أمن وموظفون حكوميون؛ تمهيدًا لمحاكمتهم، في أعقاب محاولة الانقلاب التي تتهم الحكومة غولن بتدبيرها، وهو ما ينفيه.

كما عزلت السلطات نحو 150 ألف شخص أو أوقفتهم عن العمل، في حملة تقول جماعات حقوقية، إنها تستخدم كذريعة لقمع المعارضة، لكن الحكومة تقول إنها ضرورية، في ظل التهديدات الأمنية القائمة.