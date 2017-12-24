السلطات الأمريكية تشتبه بصندوق مغلف مرسل لوزير الخزانة

المصدر: د ب أ

اشتبهت السلطات المختصة الأمريكية ، أمس السبت ، بصندوق كبير مغلف تم إرساله إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، وتم استدعاء شرطة لوس أنجلوس إلى منطقة بل آير في وقت متأخر أمس.

وقالت السلطات لشبكة كيه إيه بي سي المحلية إنها تلقت مكالمة نحو الساعة السابعة والنصف مساءًا بالتوقيت المحلي( 0330 بتوقيت غرينتش اليوم) بشأن غرض مشتبه به مرسل إلى منوشين.

وأظهرت الصور الجوية التي نشرتها شبكة إن بي سي رجال الشرطة وهم يفحصون صندوقًا كبيرًا مغلفًا.

يشار إلى أن الخدمة السرية تشارك في التحقيق لأنه متعلق بوزير الخزانة.

وأفادت ” إن بي سي” بأنه لم يتم إصدار أوامر بالإخلاء، ولم يرد مزيد من التفاصيل بعد.