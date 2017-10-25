ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي التعاون الاقتصادي

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه “جرى خلال اللقاء بحث أهم الموضوعات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجالي الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين”.

وجاء اللقاء على هامش اليوم الثاني من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يستضيفه “صندوق الاستثمارات العامة” في العاصمة الرياض، بمشاركة أكثر من 2500 من الشخصيات المؤثرة في عالم الأعمال، من أكثر من 60 دولة.

وتوعد وزير الخزانة الأمريكي خلال كلمة ألقاها في المنتدى اليوم، إيران وحزب الله بفرض عقوبات جديدة لمواجهة تهديداتهم في المنطقة.

وقال في هذا الصدد: “لقد زرت عدة بلدان في الشرق الوسط وتناقشت مع حلفاء الولايات المتحدة في فرص التعاون لمواجهة ممارسات إيران العدوانية إلى جانب اتخاذ إجراءات رادعة ضد حزب الله اللبناني ذراع إيران في المنطقة”.

وأردف: “حزب الله يشكل خطرًا على منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويجب أن نستخدم قدراتنا لوقف مصادر التمويل التي يتلقاها حزب الله لتطوير قدراته العسكرية”.