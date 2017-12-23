إيران.. سجين من العرب الأهواز يفقد بصره بسبب التعذيب

أعلنت مصادر تابعة لمنظمات حقوق الإنسان في إيران يوم السبت أن السجين السياسي الأهوازي أحمد دبات، الذي يقبع في سجن بمدينة يزد الإيرانية، فقد بصره نتيجة التعذيب والظروف المأساوية داخل هذا السجن سيئ السمعة.

وقال مصدر مقّرب من اُسرة السجين عبر اتصال هاتفي مع “إرم نيوز”، إن أحمد دبات كان قد تعرض لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي أيام اعتقاله على يد المخابرات الإيرانية وعناصر إدارة سجون قسم السياسين، مما تسبب بفقدانه بصره.

وتبعد السلطات القضائية والأمنية الإيرانية عددًا كبيرًا من السجناء السياسيين العرب المحكوم عليهم بالسجن، إلى مدن بعيدة عن محافظة الأهواز حتى لا يستطعيوا رؤية ذويهم.

وينقل سجناء العرب من سجون محافظتهم إلى سجون في مدينة كرج وأردبيل وكرمان وسجون أخرى تبعد آلاف الكيلومترات عن الأهواز.

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت أحمد دبات عام 2011 بتهمة انتمائه إلى “حركة النضال العربي لتحرير الأهواز” بعد أن تمّ طرده من الجامعة بنفس التهمة في عام 2009.

ويضم إقليم الأهواز، الذي يوجد به قسم كبير من الاحتياطيات النفطية والغازية الإيرانية، تجمعًا سكانيًا عربيًا كبيرًا، يقدر بـ 6 ملايين نسمة ورغم موارد الإقليم الطبيعية وثرائه إلا أنه أكثر المحافظات حرمانًا من الخدمات لأسباب عرقية.

ويعتقد الكثير من عرب الأهواز أن الحكومات المتابعة تمارس ضدهم التمييز على نحو ممنهج، خاصة في مجالات التوظيف والإسكان والوصول إلى المناصب السياسية وممارسة الحقوق الثقافية والمدنية والسياسية.