مستثمرون إيرانيون يدعون إلى التظاهر أمام مكتب خامنئي

دعا مستثمرون إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، إلى التظاهر يوم غد الأحد أمام مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي بالعاصمة طهران، للمطالبة باسترداد أموالهم التي كانت مودعة في مؤسسات مالية أعلنت العام الماضي إفلاسها.

وطالب المستثمرون جميع المودعين بالمؤسسات المعنية إلى التجمع في شارع انقلاب (الحرية) للانطلاق نحو مكتب المرشد علي خامنئي، للمطالبة بالضغط على البنك المركزي لدفع أموالهم.

وشدد المستثمرون في بيان مقتضب لهم على أن “المشاركة الواسعة في هذه التظاهرة من شأنها أن تعيد الأموال المسلوبة لدى السلطات”.

وفي أواخر العام الماضي، أعلنت مؤسسة “كاسبين” و “آرمان” إفلاسهما وعدم قدرتهما على إرجاع أموال المستثمرين لديهما، ما دفع الآلاف من الإيرانيين إلى مهاجمة مباني هذه المؤسسات.

وفي مطلع الشهر الجاري، تظاهر الآلاف من المستثمرين أمام مبنى البرلمان للضغط عليه من أجل إجبار البنك المركزي على حل قضاياهم وإرجاع أموالهم.

وانطلقت الإثنين الماضي مظاهرة للمستثمرين أمام مكتب المدعي العام في طهران، وردّدوا شعارات ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني، مثل “الموت لروحاني”.

وتحدثت مواقع إخبارية إيرانية عن صدامات بين المتظاهرين ورجال الشرطة خلال المظاهرات أسفرت عن وقوع جرحى.