للمرة الثانية.. محكمة أمريكية ترفض محاولات ترامب منع تجنيد المتحولين جنسيًا

رفضت محكمة استئناف في واشنطن، يوم الجمعة، محاولة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع الجيش الأمريكي من تجنيد المتحولين جنسيًا، ابتداء من أول كانون الثاني، لتصبح ثاني محكمة تصدر مثل هذا الحكم خلال أسبوع.

وأصدر ثلاثة قضاة اتحاديين في الولايات المتحدة أحكامًا بوقف حظر ترامب انضمام المتحولين جنسيًا إلى الجيش. وطعنت الإدارة في أحكام القضاة الثلاثة.

وكانت إدارة ترامب قد قالت إن الموعد النهائي لقبول المتحولين جنسيًا في الجيش في أول يناير/ كانون الثاني يسبب إشكالية لأنه سيتعين تدريب عشرات الآلاف من الأفراد على المعايير الطبية اللازمة للتعامل مع المتقدمين للتجنيد من المتحولين جنسيًا والجيش غير مستعد لذلك.

وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قد حددت أول يوليو/ تموز 2017 موعدًا نهائيًا لقبول المجندين من المتحولين جنسيًا؛ ولكن جيمس ماتيس، وزير الدفاع في إدارة ترامب، أجل هذا الموعد إلى أول يناير/ كانون الثاني.