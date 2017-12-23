الشرطة تخلي سوقًا لعيد الميلاد في بون وتفحص طردًا مريبًا

استدعت الشرطة الألمانية خبراء في المفرقعات وإنسانًا آليا لفحص طرد مريب عُثر عليه في سوق لعيد الميلاد في مدينة بون، غرب ألمانيا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة.

وقال متحدث إن شرطة بون طوقت منطقة واسعة من السوق، وأخلتها قبيل الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، ومازال الخبراء يفحصون هذا الطرد بعد مضي خمس ساعات.

وأضاف المتحدث:”نظن أنه ليس خطيرًا؛ ولكننا مازلنا نجري تحقيقات”.

وقال إنه تم اكتشاف هذا الطرد قبل فترة وجيزة من إغلاق السوق في المساء؛ ولذلك لم تكن السوق مزدحمة.

وألمانيا في حالة تأهب قصوى تحسبًا لوقوع هجمات محتملة، بعد عام من قيام أنيس العامري التونسي، الذي كان قد أخفق في الحصول على حق اللجوء، بقتل 12 شخصًا عندما خطف حافلة، واقتحم بها سوقًا مزدحمة لعيد الميلاد في برلين.

وقالت المستشارة أنجيلا ميركل، في ذكرى مرور عام على الهجوم يوم الثلاثاء، إنه يجب على ألمانيا أن تتعلم من القصور الأمني الذي كشفه هذا الحادث.