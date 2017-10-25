الشرطة الألمانية تعتقل مشتبهًا به وتصادر أسلحة في برلين

أعلنت شرطة برلين ،اليوم الأربعاء، اعتقال إسلامي مشتبه به في مداهمات ليلية، ومصادرة أسلحة مخبأة، لكن دون العثور على أي دليل يفيد بحصول هجوم وشيك.

والمشتبه به، وهو ألماني في الأربعين من العمر لم يحدد اسمه، سيمثل أمام قاضٍ في وقت لاحق اليوم، بحسب ما أعلنته الشرطة والإدعاء العام في بيان مشترك.

وأتاحت المداهمات التي جرت في 4 مواقع في العاصمة الألمانية برلين للشرطة ” مصادرة أسلحة، وقطع من أسلحة ،وكميات كبيرة من الذخيرة” بحسب البيان الذي لم يعطِ تفاصيل عن نوع الأسلحة المصادرة.

وقالت السلطات: “بسبب مخاوف احتمال استخدامها لشن هجمات، تولى المدعون في برلين التحقيقات”.

وأضافت: “بعد التأكد بأن المشتبه به أظهر رغبة متزايدة باستخدام العنف، تقرر اعتقاله، وتم تأكيد الاشتباه بحيازته سلاحًا، دون أي دليل لغاية الآن عن خطة ملموسة لشن هجوم”.

وأكدوا أنهم تنبهوا للمشتبه به في سياق تحقيق جنائي آخر.

وأعلنت الشرطة الألمانية حالة الاستنفار القصوى لمواجهة تهديدات من هجمات متطرفة، خصوصًا بعد عملية دهس بشاحنة في كانون الأول/ديسمبر الماضي في برلين، أدت إلى مقتل 12 شخصًا، وتبناها تنظيم “داعش“.

وذكر تقرير نشر الشهر الماضي، أن سلطات برلين فوتت عدة فرص لاعتقال ،وتسليم السائق التونسي طالب اللجوء أنيس العامري.

وأقر المسؤولون بفشل سلسلة من إجراءات التدقيق التي سمحت للعامري بأن يتسجل بعدة هويات، ويتجنب السلطات في الوقت الذي كان فيه على اتصال بإرهابيين.