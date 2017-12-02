صحيفة بريطانية تتوقع خلافات في الأسرة الحاكمة بعد وفاة الملكة إليزابيث

توقعت صحيفة بريطانية نشوب خلافات داخل الأسرة الملكية البريطانية، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية بسبب احتمال عدم موافقة الأميرين وليام وهاري على أن تصبح كاميلا زوجة والدهما الأمير تشارلز ملكة بعد تولي زوجها العرش.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” أن تشارلز يحتاج لدعم ولديه من زوجته المتوفاة الأميرة ديانا لجعل كاميلا ملكة، لكن ذلك قد لا يحدث بسبب برودة العلاقات بين الأميرين وكاميلا.

ونقلت الصحيفة عن أحد أصدقاء تشارلز قوله إن “العلاقات بين الأميرين و كاميلا ليست قوية كما أن تشارلز ليس له نفوذ يذكر على ولديه باستثناء أنه الوصي على مالهما”.

وأضاف الصديق الذي لم تفصح الصحيفة عن هويته أنه “على أية حال فإن تشارلز منهمك كثيرًا في حياته الخاصة مع زوجته وعمله المتواصل لدرجة أنه ليس لديه الوقت لهذه الأمور”.

ولفتت الصحيفة إلى تقارير سابقة تحدثت عن احتمال تنحي تشارلز لابنه وليام ليتولى العرش وأن كاميلا غاضبة جدًا من أن يصبح وليام ملك بريطانيا.

وقال المصدر “إن كاميلا طلبت من تشارلز أن يحارب لمنع حدوث ذلك على أساس أن قدره هو أن يتولى العرش في بريطانيا”.