عجوز بريطاني يحلم بلقاء الملكة إليزابيث (صور)

لسبب غير متوقع وغريب، أبدى عجوز بريطاني أمله في لقاء الملكة إليزابيث الثانية، بهدف إخبارها بأنه يسمع النشيد الوطني أكثر منها، خاصة بعد إصابته بمرض غريب يصم أذنيه بالنشيد.

وحسب صحيفة “مترو” البريطانية، فإن رون جولدسبينك البالغ من العمر 87 سنة، أصيب بـ”متلازمة الأذن الموسيقية” منذ نحو 4 شهور، وأنه يسمع النشيد الوطني “يا الهي احمي الملكة” أكثر من 1700 مرة في الأسبوع، خاصة أثناء محاولته النوم.

ووفقًا للصحيفة، ظن جولدسبينك المتحدر من بلدة بلتون وسط بريطانيا في البداية، أن “الموسيقى تأتي من عند الجيران، ما دفع ابنه إلى تقديم شكوى بحقهم، لكن جيرانه نفوا ذلك”.

وأضاف: “أدركت عندها بأني أنا الذي أسمع الموسيقى وهي في أذني طوال الوقت وتمنعني من النوم”، متابعًا القول:”ما آمله الآن هو لقاء الملكة عندما أزور بلدتي الشهر المقبل، لإخبارها بأني أستمع للنشيد الوطني أكثر بكثير منها.”

وتابع: “لم يستطع الطبيب فهم حالتي وقال لي إنه لم يسمع بها من قبل، في حين نصحني طبيب آخر بوضع سماعة في أذن واحدة لتقوية حاسة السمع، وتشغيل جهاز التلفزيون من أجل تخفيف الأعراض، وإلا فإني سأصاب بالجنون”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن “حوالي 10 آلاف شخص في بريطانيا تزيد أعمارهم على 65 سنة، يعانون من هذه الأعراض بسبب فقدان حاسة السمع بشكل تدريجي”.