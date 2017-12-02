قرصان إلكتروني حكومي في وكالة الأمن القومي الأمريكية متهم بسرقة معلومات سرّية‎

المصدر: ا ف ب

وجَّهت السلطات الأمريكية الاتهام الى عضو في فريق القرصنة الإلكترونية التابع لوكالة الأمن القومي (ان اس ايه) بنقل مواد بالغة السرية بشكل غير قانوني، في خرق محرج للوكالة التي تُعنى بالتجسس الإلكتروني.

وقالت وزارة العدل الأمريكية الجمعة إن نغيا هوانغ فو (67 عامًا) المولود في فيتنام والذي يعمل منذ عشر سنوات في وحدة عمليات الاختراق قد وافق على الإقرار بذنبه في تهمة واحدة، وهي نقل وثائق سرية للغاية من الوكالة والاحتفاظ بها في منزله في أيلكوت سيتي في ولاية مريلاند.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز فإن حاسوب “فو” هو الذي تعرّض للاختراق بعد استخدامه لبرنامج من تطوير شركة “كاسبيرسكي لاب” الروسية، ما سمح -على ما يبدو- لقراصنة روس بسرقة ملفات وبرامج طورتها وكالة الأمن القومي من أجل القيام بعمليات الاختراق الخاصة بها.

وقالت وزارة العدل إن “فو” أخذ نسخًا رقمية ومطبوعة من وثائق سرية تحتوي على “معلومات دفاع قومي” حساسة، واحتفظ بها في منزله من العام 2010 حتى القبض عليه العام 2015.

ولم تعط الوزارة أي تفاصيل عن السبب الذي دفعه للقيام بذلك، كما لم تذكر أيضًا إن كان “فو” قد كشف أو فقد أيًا من هذه الوثائق.

ويواجه “فو” خطر الحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أعوام، ومع ذلك فإن بإمكانه التفاوض على حكم مخفف.

وهو ثالث موظف من وكالة الأمن القومي الأمريكية يُتهم خلال العامين الأخيرين بنقل معلومات سرية إلى منزله.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أوردت في تشرين الأول/اكتوبر الماضي أن القراصنة الروس استغلوا برنامجًا مضادًا للفيروسات تطوره شركة “كاسبيرسكي لاب” لسرقة مواد سرية للغاية من موظف مجهول في وكالة الأمن القومي.

وقالت الصحيفة إن القرصنة التي حدثت العام 2015 أدت الى حصول الروس على معلومات حول كيفية اختراق الوكالة الأمريكية لشبكات الحواسيب الأجنبية وحماية نفسها من هذه الهجمات السيبيرية.

وهذه الحادثة كانت سببًا رئيسًا لمنع الحكومة الأمريكية في وقت سابق من العام استخدام برنامج كاسبيرسكي، وكذلك تحذيرها من أن الشركة الروسية لديها صلات مشبوهة بالمخابرات الروسية.

وتنفي “كاسبيرسكي” أي علاقة لها مع الحكومة الروسية، لكنها أقرت أن تحقيقاتها الخاصة أظهرت أن القراصنة استغلوا برامجها لاختراق الحاسوب في منزل الموظف في وكالة الأمن القومي.