لافروف: تهديد أمريكا لكوريا الشمالية “خطاب متعطش للدماء”

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، التعليقات التي أدلت بها السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، بأنها “خطاب متعطش للدماء”.

وقال لافروف، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء “تاس” الروسية: إن “استخدام القوة ضد بيونغ يانغ سيكون خطأ كبيرًا”.

وكانت هيلي حذّرت في وقت سابق من هذا الأسبوع قيادة كوريا الشمالية بأنها “ستدمر بالكامل” إذا اندلعت الحرب.

وجاء التهديد بعد أن اختبرت بيونغ يانغ صاروخًا هو الأكثر تطورًا لديها، يمكن أن يضع الأراضي الأمريكية في مرمى نيران الصواريخ الكورية، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ونقلت “تاس” عن لافروف قوله: إن استخدام القوة ضد كوريا الشمالية سيكون “لعبًا بالنار وخطأ جسيمًا”، وإن موسكو ستفعل كل ما تستطيع لمنع هذا السيناريو.