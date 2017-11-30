روسيا..الحزب الحاكم يعلن دعم بوتين في انتخابات الرئاسة

قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، زعيم حزب روسيا الموحدة الحاكم، اليوم الخميس، إن الحزب سيدعم الرئيس فلاديمير بوتين إذا قرر أن يرشح نفسه لفترة ولاية جديدة في انتخابات الرئاسة.

والتزم بوتين (65 عامًا) حتى الآن الصمت، بشأن ما إذا كان يعتزم السعي لفترة ولاية رابعة في الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس آذار 2018.

وأكد ميدفيديف في مقابلة مع قنوات تلفزيونية روسية تم بثها على الهواء مباشرة “الحزب وأنا بشكل شخصي سندعمه بكل السبل الممكنة؛ لأننا نعتقد أنه رئيس ناجح يقود بلادنا”.

وكان الرئيس الروسي أعلن، في منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” الذي انعقد الشهر الماضي في موسكو، أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام المقبل.

وأضاف بوتين أنه “بموجب القانون ينبغي أن يتم الإعلان عن الترشح في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر أو أوائل كانون الأول/ديسمبر المقبلين”.