اختطاف نجل أحد رجال الدين السنة في إيران

تعرض مولوي ضياء الرحمن، نجل رجل الدين الإيراني البارز، قلندرزهي مولوي محمد عثمان، لعملية اختطاف، من قبل مسلحين في مدينة “خاش”، التابعة لمحافظة “سيستان وبلوشستان”، جنوب شرق إيران، ذات الغالبية السنية.

وأفادت وكالة “محا” الإخبارية، المعنية بشؤون القومية البلوشية، اليوم الخميس، أن مسلحين قاموا باختطاف مولوي ضياء الرحمن، أثناء عودته، مساء أمس الأربعاء، من الحوزة الدينية التابعة لأهل السنة، إلى منزله بمدينة “خاش”.

ورجحت الوكالة، بحسب مصادر سنية، أن تكون أجهزة الاستخبارات، وراء عملية اختطاف نجل رجل الدين البارز، وإمام جمعة مدينة “خاش”، قلندرزهي مولوي.

واعتقلت السلطات الإيرانية، في تشرين الثاني/ فبراير الماضي، قلندرزهي وزوجته في سجن “وكيل آباد”، بمدينة “مشهد” شمال شرق إيران، ثم أفرجت عنه، بعد سلسلة من الاحتجاجات التي نظمها أبناء مدينة “خاش”.