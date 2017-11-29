متحدث باسم ماي: ترامب أخطأ بإعادة نشر تغريدات قيادية بحزب بريطاني متطرف

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “أخطأ” بإعادة نشر مقاطع فيديو مناهضة للإسلام، على تويتر، من حساب قيادية في حزب “بريطانيا أولاً”، اليميني المتطرف.

وأكد المتحدث، “أخطأ الرئيس بفعل ذلك”، مضيفًا أن حزب “بريطانيا أولاً، يسعى إلى تقسيم المجتمعات؛ من خلال استخدامه للغة خطاب مفعمة بالكراهية، تروج للأكاذيب وتؤجج التوترات، إنه يزعج الأشخاص الملتزمين بالقانون”.

وأشار المتحدث، إلى أن “الأغلبية الساحقة للشعب البريطاني، ترفض لغة خطاب اليمين المتطرف، القائمة على التمييز، التي تتعارض مع القيم التي يمثلها هذا البلد، وهي اللياقة والتسامح والاحترام”.