يلدريم: الاتحاد الأوروبي “مرتبك” منذ التصويت على خروج بريطانيا

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي “مرتبك تمامًا” منذ تصويت بريطانيا لصالح الانسحاب منه.

وأضاف يلدريم، في تصريحات أدلى بها خلال زيارته اليوم للندن، أن “الاتحاد بحاجة لإعادة النظر في رؤيته بشأن التوسع.”

وشكلت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي منذ أن بدأت عام 2005 أمرًا حساسًا بالنسبة لفرنسا وألمانيا، في حين ينتقد البلدان سياسة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، الذي عزز سلطته مؤخرًا، ويشترطان جملة من الإصلاحات والضوابط.

وأدت عملية التطهير الواسعة، التي نفذها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد معارضيه بعد محاولة انقلاب فاشلة في يوليو/ تموز 2016، إلى تدهور العلاقات بين بروكسل وأنقرة.