وفاة جنرال من كروات البوسنة بعد تجرعه السم في محكمة

ذكر التلفزيون الكرواتي اليوم الأربعاء أن قائد قوات كروات البوسنة سلوبودان برالياك توفي جراء تجرّعه السم بعد لحظات من رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية طعنًا قدّمه في الحكم بسجنه 20 عامًا عن جرائم الحرب ضد مسلمي البوسنة.

ونقل التلفزيون عن مصادر مقربة لبرالياك قوله إنه توفي بمستشفى في لاهاي.

ووقع الحادث أثناء تلاوة الحكم عليه في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة التي أسّستها الأمم المتحدة في العام 1993 والتي تغلق أبوابها الشهر المقبل عندما ينقضي تفويضها.

وظهر برالياك (72 عامًا) في فيديو أثناء جلسة المحكمة اليوم لسماع الحكم في قضية اتهامه بارتكاب مذابح جماعية، وجرائم حرب أثناء حرب البوسنة، وفجأة وقف في المحكمة وقال: “أنا لست مجرم حرب.. أنا أرفض هذا الحكم” ثم تناول مادة من زجاجة صغيرة وقال “لقد تجرّعت السم”.

وكان قادة كروات البوسنة ومنهم يادرانكو برليتش (58 عامًا) أُدينوا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى خرق اتفاقيات جنيف في الفترة ما بين 1992 و 1994، وأصدرت المحكمة حكمًا بسجنهم 25 عامًا في العام 2013، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف بعض الاتهامات بعد ذلك.