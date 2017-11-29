فيديو صادم.. زعيم كروات البوسنة سلوبودان برالياك يتجرع السم في المحكمة

أرجأت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، التي أيدت أحكام السجن بحق أحد زعماء كروات البوسنة، سلوبودان برالياك وخمسة آخرين، جلستها، اليوم الأربعاء، إثر قيام برالياك بتناول مادة من زجاجة، قال إنها تحتوى على “سم”.

وظهر برالياك (72 عامًا) في فيديو أثناء جلسة المحكمة اليوم، لسماع الحكم في لاهاي بقضية اتهامه بارتكاب مذابح جماعية، وجرائم حرب في أثناء حرب البوسنة، وفجأة وقف في المحكمة وقال: “أنا لست مجرم حرب.. أنا أرفض هذا الحكم” ثم تناول مادة من زجاجة صغيرة وقال “لقد تجرّعت السم”.

وطلب القاضي الذي يرأس الجلسة، استدعاء طبيب وأوقف إجراءات الجلسة. ووصلت عربة إسعاف للمبنى وهرع المسعفون إلى داخل قاعة المحكمة.

وكان قادة كروات البوسنة ومنهم يادرانكو برليتش (58 عامًا) أدينوا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك القوانين أو أعراف الحرب، بالإضافة إلى خرق اتفاقيات جنيف في الفترة ما بين 1992 و 1994.

وأصدرت المحكمة حكمًا بسجنهم 25 عامًا في العام 2013، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف بعض الاتهامات بعد ذلك.

ويعد حكم اليوم هو الأخير بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بعد عمل استمر 24 عامًا.

وسوف تتولى آلية الأمم المتحدة للمحاكم الجنائية الدولية بقية الأعمال، التي تشمل الاستئناف في قضيتي الإبادة الجماعية لزعيمي صرب البوسنة رادوفان كارادزيتش، وراتكو ملاديتش.