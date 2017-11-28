واشنطن تدعو لتسريع التفاوض للتوصل إلى اتفاق حول “البريكست”

المصدر: ا ف ب

دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى إجراء مفاوضات “سريعة” للتوصل إلى اتفاق حول البريكست.

وقال الوزير الأمريكي في خطاب ألقاه حول العلاقات الأمريكية الأوروبية في واشنطن: ” الولايات المتحدة ستحافظ على علاقاتها الخاصة والقديمة مع المملكة المتحدة، إلا أننا في الوقت نفسه سنحافظ على علاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي مهما كانت نتيجة البريكست“.

وأضاف تيلرسون:”لن نحاول التأثير على المفاوضات، إلا أننا نحضُّ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على العمل للدفع قدمًا بهذه العملية بشكل سريع، ومن دون حدة”.

ولا تزال المفاوضات حول كيفية بدء عملية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تراوح مكانها منذ أشهر.

وترى الدول الـ27 أنه لن يكون بالإمكان التوصل إلى نتيجة للمرحلة الأولى من التفاوض دون التزامات بريطانية واضحة بشكل مسبق حول نقاط عدة.

أما المرحلة الثانية من المفاوضات فستتركز حول المفاوضات التجارية ما بعد البريكست.