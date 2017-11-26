إصابة 6 أشخاص في حادث دهس قرب ملهى ليلي شمال ألمانيا

أصيب 6 أشخاص بجراح جرّاء دهسهم من قبل رجل يرجح أنه سوري أمام ملهى ليلي في مدينة كوكسافن شمال ألمانيا.

وذكرت الشرطة الألمانية أن “رجلًا في التاسعة والعشرين من العمر يرجح أن يكون سوريًا، دهس الأحد، بسيارته مشاة أمام ملهى ليلي في مدينة كوكسافن شمال ألمانيا، ما أدى إلى وقوع 6 جرحى”، موضحة أن السبب قد يكون شجارًا وقع قبل الحادثة.

وأفادت وسائل الإعلام بأن السيارة اصطدمت بحاجز على طرف الطريق بعد أن دهست المشاة، وقام شهود باحتجاز سائقها حتى وصول عناصر الشرطة الذين قبضوا عليه.

وقالت الشرطة المحلية في بيان نقلًا عن شهود إن “التحقيق كشف حصول شجار داخل الملهى الليلي أو خارجه في كوكسافن، وقد يكون وراء الحادثة”.

وأضافت الشرطة أن “الدافع السياسي يمكن استبعاده حتى الآن”، فيما أعلنت شرطة أولدنبورغ في تغريدة على تويتر أن السائق “من سوريا على الأرجح”.

وجميع الجرحى من الألمان وتتراوح أعمارهم بين 19 و29 عامًا، حيث خرج 5 منهم من المستشفى والسادس ليس بحالة الخطر.

ويتزامن هذا الحادث مع اقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة، وبعد أقل من عام من قيام طالب لجوء تونسي بدهس المارة بشاحنة في برلين في الـ19 من كانون الأول/ديسمبر 2016 ما أدى إلى مقتل 12 شخصًا.