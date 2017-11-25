تركيا تسلم طهران صحفيًا معارضًا اشتهر بنشر قضايا فساد في إيران

سلّمت السلطات التركية اليوم السبت، الصحفي الإيراني المعارض روح الله رزم إلى النظام في إيران، وفق ما أفاد موقع “زيتون” الإخباري الإصلاحي الإيراني.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة أن “السلطات التركية أقدمت على تسليم إيران الصحفي المعارض البارز روح الله رزم، عقب قيامه بزيارة إلى أنقرة خلال الأسبوع الماضي”.

وأشارت المصادر إلى أن “الرئيس الإيراني حسن روحاني، طلب عدة مرات من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تسليم رزم إلى طهران لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عن المسؤولين الإيرانيين”.

وأكد الصحفي الإيراني رضا حقيقت نجاد، الذي يعمل في وكالة أنباء “إيلنا” الإصلاحية، صحة اعتقال رزم في تركيا وتسليمه إلى السلطات الإيرانية.

وتشير التقارير الإيرانية، إلى أن “رزم فرّ من البلاد عقب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2009، على خلفية إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد”.

وعقب خروجه من إيران، أعلن والده رجل الدين محمد علي رزم براءته من مواقف نجله، وقال إنه “لم يكن لديه ما يكفي من الوقت لإيداع ولده في السجن”.

ويعتقد أن رزم الذي يعتبر أشهر صحفي إيراني معارض، هو مؤسس موقع “آمد نيوز”، المعروف بتسريب الأخبار الحكومية، إضافة إلى حديثه عن حجم الفساد داخل نظام الحكم في إيران.

وكان موقع “آمد نيوز”، قد كشف في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن أكبر فضيحة للنظام الإيراني، حيث ذكر أن “المخابرات البريطانية استطاعت أن تجنّد ابنة رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق لاريجاني”.

وأفاد “آمد نيوز” بأن “اعتقال زهراء لاريجاني تم بعد جلسة سرية وطارئة في بيت المرشد، بحضور قيادات في النظام الإيراني، واتخذ قرار باعتقالها بعد الكشف عن وثائق، تؤكد ارتباطها بجهاز الاستخبارات البريطاني الخارجي”.