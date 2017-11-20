 وفد أوروبي في طهران لتعزيز التعاون النووي

انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران اليوم الإثنين مباحثات رفيعة المستوى مع وفد أوروبي، تركزت حول تعزيز التعاون في المجالات النووية.

وقال موقع “برس تي في” الإيراني، إن “المحادثات انطلقت برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية عباس عراقجي، ومساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميد”.

وتأتي المحادثات وسط تهديدات من الرئيس الامريكي دونالد ترامب بعدم “التصديق على الاتفاق النووي” الذي توصلت إليه دول غربية من بينها أمريكا، للحيلولة دون مضي برنامج إيران النووي دون مراقبة، مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.

وبحسب “برس تي في”، فإن الوفد الأوروبي يضم كلاً من الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيديس، والمدير العام للتعاون الدولي والتنمية في المفوضية الأوروبية ستيفانو مانزيرفيسي، والمدير العام للجنة الطاقة دومينيك ريستوري.

وسيحضر الجانبان ندوة بعنوان “التعاون النووي.. التطورات وآفاق المستقبل” التي ستنطلق الثلاثاء في محافظة أصفهان، في بادرة تؤكد مضي أوروبا قدمًا بالاتفاق النووي مع إيران.

وعقدت إيران والاتحاد الأوروبي في وقت سابق جولتين من المفاوضات رفيعة المستوى في طهران وبروكسل سعيًا للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والبيئة والنقل وحقوق الإنسان والتعليم العالي والبحث والتكنولوجيا والثقافة والتطورات الإقليمية.