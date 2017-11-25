“كيف تصنع فيروسًا مميتًا في مطبخ أمك”.. دعاية المتشددين عبر الإنترنت كابوس يهدد العالم 

حذّر مسؤول بارز في شؤون الإرهاب الخميس الماضي من أن تنظيمي القاعدة وداعش سينتقلان قريبًا لتوجيه تعليمات للمتطرفين، حول كيفية صنع أسلحة بيولوجية مثل الفيروسات القاتلة في منازلهم.

وكشف منسق الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، جيليس دي كيرشوف، أن شبكة الإنترنت مكّنت الإرهابيين في الشرق الأوسط بالفعل من توجيه تعليمات لعناصرها حول كيفية صنع قنابل، ونبّه إلى أنه من الممكن أن يركزوا بعد ذلك على استخدام عوامل التهديد “البيولوجية”.

وأشار في مؤتمر عقده “المعهد الملكي للخدمات المتحدة” إلى أن العدد الأول من مجلة “إنسباير” الإلكترونية الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة كان يتضمن مقالًا بعنوان “كيف تصنع قنبلة في مطبخ والدتك”.

وقال إن الخطوة المقبلة قد تكون “مقالة شبيهة حول كيفية تكوين فيروس مميت في مطبخ والدتك”.

كما حذّر من أنه من الممكن أن يستخدم الإرهابيون طائرات دون طيار ليعيثوا فسادًا باستخدام مواد كيميائية.

وكان المسؤولون عن مكافحة الإرهاب قلقين منذ فترة طويلة من احتمالية استخدام الإرهابيين للأسلحة البيولوجية في أوروبا.

وفي المؤتمر، أشار أحد أبرز مستشاري رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول مكافحة الإرهاب إلى أن البريطانيين لن يكونوا في مأمن من متشددي داعش حتى يتم إلغاء وجودهم نهائيًا من الإنترنت، حيث عملت المجموعة على إنشاء قاعدة دعم واسعة من الدعاية عبر الإنترنت، وألهمت مجموعة من متابعيها بتنفيذ هجمات في بريطانيا.

وقال باتريك ماكغينيس، نائب مستشار الأمن القومي بمكتب مجلس الوزراء في المؤتمر إن “الفضاء الإلكتروني هو الجبهة الأمامية، ولن نكون آمنين حتى تصبح داعش غير قادرة على احتلال الفضاء الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت بحرية”.

وذكر ماكغينيس أن محاربة الدعاية عبر الإنترنت أصبحت الآن أكبر بكثير من مكافحة التطرف في المجتمعات، لأن “سرعة انجرار الناس لارتكاب العنف كبيرة للغاية لدرجة يصعب التقاطها”.

وأشار إلى أن شركات التواصل الاجتماعي الكبرى تتعاون لإزالة المحتوى المتطرف لكنه “غير مقتنع” بأنهم يبذلون كل ما في وسعهم لمنع وصولهم” مضيفًا “أن هذه الشركات تستطيع حل المسألة بنحو فعال إلا أنهم لا يقومون بالدور الكافي”.