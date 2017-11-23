روسيا تستهدف مواقع لداعش في دير الزور بقاذفات بعيدة المدى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، استهداف مواقع تنظيم داعش في محافظة دير الزور السورية بقاذفات بعيدة المدى.

وقالت الوزارة في بيان إن قاذفات من طراز “تو 22 ام 3” بعيدة المدى، تمكنت من تدمير نقاط دعم وتجمعات لمسلحي التنظيم، إضافة إلى مدرعات تابعة له.

وأضاف البيان أن “القاذفات أقلعت من مطار في روسيا، وحلقت مسافة أكثر من ألفي كيلومتر وأصابت نقاط تابعة للتنظيم في محيط بلدة القاطع بدير الزور”، بحسب وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.

وقامت طائرات مقاتلة من طراز “سو 30 اس ام” و”سو 35 اس” أقلعت من قاعدة حميميم الجوية العسكرية الواقعة غربي سوريا، بتأمين تغطية للقاذفات، وفق بيان وزارة الدفاع.

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كثفت روسيا ضرباتها ضد مواقع داعش، في دير الزور؛ حيث استهدفته بصواريخ مجنحة أطلقتها من البحر المتوسط.

وبعد يوم قصفت مواقع التنظيم في المحافظة ذاتها بست قذائف استراتيجية أقلعت من أراضي روسيا، ووصلت سوريا عبر أجواء إيران والعراق.