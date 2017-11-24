أول رد إيراني على قول الأمير محمد بن سلمان إن خامنئي هو “هتلر جديد”

أحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صدمة في طهران، بوصفه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بأنه “هتلر الجديد”.

وسارعت طهران إلى الرد بتصريحات غاضبة تضمنت تهجمًا على الأمير، الذي تثير سياساته قلق إيران.

وزعم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أن “العالم لا يهتم لتصريحات محمد بن سلمان، لأنها غير ناضجة وغير مدروسة وسخيفة”، مدعيًا أن “محمد بن سلمان ارتكب العديد من الأخطاء منذ توليه مسؤولياته”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في نهاية المطاف: “نحن نوصي بشدة محمد بن سلمان بأن يفكر في نمط سلوكه وسلوك الدكتاتوريين المشهورين في المنطقة، وأن يفكر بطريقة أو بأخرى في مصيرهم في السنوات الأخيرة”.

وكان الأمير محمد بن سلمان وصف في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية خامنئي بأنه “هتلر الشرق الأوسط الجديد”، مطالبًا بضرورة مواجهة النزعة التوسعية الإيرانية في المنطقة.

وأضاف:- “لكننا تعلمنا من أوروبا أن المسكنات لا تجدي.. لا نريد لهتلر الجديد في إيران أن يكرر في الشرق الأوسط كما حدث بأوروبا”.