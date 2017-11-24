لماذا غابت قطر عن حديث محمد بن سلمان لنيويورك تايمز؟

كشف المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني سبب غياب أزمة قطر عن تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في حديثه المستفيض لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية يوم أمس الخميس، رغم الحديث عن ملفات عديدة تتصدر اهتمام الرأي العام العربي والعالمي.

وقال القحطاني إن “مشكلة قطر قضية صغيرة جدًا جدًا جدًا، لهذا لم يتم التطرق إليها في مقابلة محمد بن سلمان؛ لا في الأسئلة ولا في استطرادات الأجوبة”.

وكان ولي العهد السعودي قد قال في مقابلة سابقة مع وكالة رويترز الشهر الماضي إن “قطر مسألة صغيرة جدًا جدًا جدًا”، وإن النزاع معها لم يؤثر على الاستثمار”.

وتطرق محمد بن سلمان في مقابلة شاملة، مع الكاتب الأمريكي الشهير توماس فريدمان، نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” أمس الخميس، لحملة مكافحة الفساد التي تخوضها السلطات في المملكة، وإلى الصراع مع إيران، التي وصف مرشدها الأعلى بأنه “هتلر الجديد” في الشرق الأوسط.