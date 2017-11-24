أمريكا تدعو باكستان لاعتقال العقل المدبر لهجوم مومباي

قال مسؤول أمريكي، اليوم الجمعة، إن واشنطن تشعر بقلق شديد؛ بسبب رفع الإقامة الجبرية عن زعيم إسلامي باكستاني، متهم بتدبير هجوم دموي عام 2008، في مدينة مومباي الهندية.

وأمرت محكمة باكستانية، هذا الأسبوع، برفع الإقامة الجبرية عن حافظ سعيد، الذي يعتقد أنه العقل المدبر لهجوم مومباي، بعدما فرضت عليه، منذُ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وألقى سعيد خطبة الجمعة، في مسجد بمدينة لاهور، في شرق البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، إن جماعة عسكر طيبة، التي أسسها سعيد، كانت مسؤولة عن قتل مئات المدنيين، بينهم مواطنون أمريكيون.

وأشارت في بيان، إلى أن “على الحكومة الباكستانية اعتقاله، وتوجيه الاتهام إليه، عما اقترفه من جرائم”.